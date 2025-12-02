Hershey si ispira a Dubai per le nuove barrette

La moda è moda e non conosce confini. Perfino il mondo del cioccolato ne è preda come dimostra la decisione di Hershey, uno dei colossi del cioccolato mondiale con 130 anni di storia alle spalle, di mettere in commercio una nuova barretta di cioccolato ispirata a Dubai. La new entry sarà disponibile in limited edition dal 4 dicembre negli Statui Uniti: 10.000 pezzi acquistabili tramite Gopuff (azienda am...