Hospitality. Vacanze in villa? Sì, ma con lo chef
Emma Villas indica il trend luxury di quest'anno: festività natalizie in dimora lussuosa con cuoco personale che valorizza le eccellenze gastronomiche
Emma Villas S.p.a., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate sul segmento Euronext Growth Milan, ha comunicato i dati gestionali delle prenotazioni rilevate nel periodo 01/01/2025 – 02/12/2025 e relative alla stagione invernale 01/11/2025 – 31/03/2026. Al 2 dicembre 2025, Emma Villas ha registrato oltre 7.650 sett...
EFA News - European Food Agency
