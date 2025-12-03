Hospitality. Vacanze in villa? Sì, ma con lo chef

Emma Villas S.p.a., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate sul segmento Euronext Growth Milan, ha comunicato i dati gestionali delle prenotazioni rilevate nel periodo 01/01/2025 – 02/12/2025 e relative alla stagione invernale 01/11/2025 – 31/03/2026. Al 2 dicembre 2025, Emma Villas ha registrato oltre 7.650 sett...