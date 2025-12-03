Nutella: installazione natalizia alla Stazione Termini

Durante il periodo natalizio le stazioni diventano non solo luoghi di transito, ma anche teatro di incontri, di abbracci e di ricongiungimenti. Ed è in questo contesto che Nutella, simbolo di unione e condivisione, ha deciso di celebrare, alla vigilia delle festività natalizie, il momento del ritrovarsi con i propri affetti.

Dal 2 all’8 dicembre 2025, presso la Stazione Roma Termini, i viaggiatori e i loro cari potranno recarsi al Punto Nutella antistante l’ingresso lato via Giolitti e diventare protagonisti di una foto destinata ad immortalare un momento molto speciale.

L’immagine oltre a catturare l’attimo dell’incontro, sarà disponibile sia in formato digitale, che stampata su un’etichetta adesiva, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di personalizzare il proprio vasetto di Nutella e trasformarlo in un ricordo da regalare o collezionare.