Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Valsoia fa shopping in Slovenia
Acquista il 70% di Kele & Kele ed entra nel segmento del Kefir
Valsoia, società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica, quotata sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto in data odierna un accordo con Kele & Kele d.o.o., società slovena produttrice e distributrice di Kefir a marca “Krepko” per l’acquisto del 70% della partecipazione sociale di quest’ultima.L’operazione prevede un controvalo...
lml - 55840
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency