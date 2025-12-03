Galline in gabbia: animalisti arrestati in Olanda

La polizia è intervenuta oggi presso la sede centrale della multinazionale del settore alimentare Ahold Delhaize, in Olanda, tagliando le catene e arrestando gli attivisti dell'organizzazione internazionale per la protezione degli animali Animal Equality. Ahold Delhaize gestisce marchi importanti come Albert Heijn, Delhaize, Stop & Shop e Food Lion.

Le proteste degli attivisti contro il gruppo, "reo" di non voler porre fine all'uso delle gabbie per le galline, vanno avanti da mesi.

Gli attivisti si sono incatenati all'ingresso del parcheggio della sede centrale dell'azienda questa mattina presto, ripetendo un'azione simile già compiuta il 26 novembre. L'organizzazione chiede alla dirigenza di Ahold Delhaize di fornire una tabella di marcia chiara e con scadenze precise per eliminare le gabbie dalla sua catena di approvvigionamento negli Stati Uniti d'America, dopo l’impegno assunto dieci anni fa.