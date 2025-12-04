Do you want to access to this and other private contents?
Natale, viaggi da 5 miliardi di euro
Gli italiani spenderanno il 31% in più rispetto al 2024. Hospitality in rialzo
Sono 10 milioni gli italiani che quest’anno si concederanno una vacanza durante le festività natalizie, con un budget medio pari a 440 euro e una spesa totale che supererà 5 miliardi di euro, in aumento del 31% rispetto al 2024. I dati arrivano dall’indagine, commissionata da Facile.it a EMG Different, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.Nonostante prezzi in conti...
EFA News - European Food Agency
