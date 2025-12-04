Groupama si rafforza nelle polizze agricole e rischi grandine

Groupama Assicurazioni, prima filiale dell’omonimo Gruppo francese e tra i principali player assicurativi in Italia, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisto del 90% del capitale sociale di ARA 1857, Assicurazione Rischi Agricoli VMG 1857, storica compagnia specializzata nei rischi agricoli, di cui deteneva già una quota pari al 10%. L'operazione è avvenuta a seguito delle autorizzazioni da parte di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei ministri (“Golden Power”).

ARA 1857 (insieme alla sua controllante Finass VMG 1857) è stata commissariata da novembre 2024 su proposta dell’IVASS a causa di problemi nella governance aziendale e nella gestione del rischio. Nonostante la procedura, la compagnia ha continuato a operare regolarmente sotto il controllo del Commissario Straordinario Massimo Michaud, coadiuvato dal Comitato di Sorveglianza, che traghetterà la società fino al completamento degli adempimenti societari che termineranno in tempi brevi.

Con questa operazione Groupama Assicurazioni consolida la propria posizione nel settore delle polizze agricole e dei rischi grandine, confermando una tradizione che risale fino alle radici del dna del Gruppo francese: l’attenzione al mondo agricolo e l’approccio mutualistico nella gestione dei rischi e di servizio al cliente e alle comunità locali. Questo rafforza il posizionamento della Compagnia nel mercato dei rischi aziendali e speciali.

Un’espansione in linea con l’approccio di prossimità che da sempre ne costituisce un valore e che permetterà di portare il proprio modello di consulenza e di supporto anche a una clientela più ampia e specializzata.

“Negli ultimi anni abbiamo registrato uno sviluppo organico rilevante in tutti i rami e un rafforzamento della nostra solidità. Con questa operazione, Groupama ribadisce il proprio impegno nell’offrire soluzioni assicurative complete e innovative, ampliando la presenza della Compagnia in settori con un grande potenziale e rafforzando l’immagine di un’azienda che non solo cresce, anche esternamente, ma contribuisce attivamente al progresso del mercato e si impegna concretamente per la difesa e la promozione dell’interesse generale”, commenta Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale Groupama Assicurazioni SpA.