Roma Doc/2. Svolta storica per i vini della Capitale

Dal prossimo 1° gennaio, sui Vini Roma Doc sarà apposto il contrassegno di Stato. Non si tratta soltanto di un sigillo per la qualità del prodotto ma anche di un segno di trasparenza e tracciabilità, nonché di riconoscimento e promozione per le numerose aziende vitivinicole del territorio.

Un passaggio spartiacque, che ha coinvolto imprenditori e istituzioni, accompagnato da una presentazione ufficiale presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (leggi notizia EFA News). A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di: Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura della Regione Lazio; Massimiliano Raffa, presidente Arsial; Rossella Macchia, presidente del Consorzio Roma Doc.

Guarda il video: