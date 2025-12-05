Consorzio Roma Doc: Arsial vara Contrassegno di Stato

Lollobrigida (Masaf): "Poligrafico Stato ci aiuta a difendere un bene prezioso, vero punto di forza del nostro sistema agricolo".

Regione Lazio e Arsial hanno presentato oggi con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), presso il Museo della Zecca a Roma, il contrassegno di Stato con il tricolore destinato alle bottiglie del Consorzio Roma Doc: uno strumento ad alta sicurezza che segna un passaggio strategico per l’intero comparto vitivinicolo regionale.

Il Contrassegno, prodotto da Ipzs come Carta Valori, integra tecnologie di tracciabilità e sistemi anticontraffazione analoghi a quelli utilizzati per banconote e documenti protetti. Attraverso un QR code univoco e il Passaporto Digitale di Prodotto, ogni bottiglia può essere riconosciuta, verificata e tracciata lungo tutta la filiera. Su impulso di Arsial, il Consorzio Roma Doc ha deliberato l’adozione del nuovo sistema, mentre l’Agenzia ha finanziato il primo milione di contrassegni, pari all’intera produzione annua rivendicata come Doc, per garantire un avvio immediato, uniforme e senza costi per le aziende.

All’evento hanno preso parte il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, il presidente Arsial Massimiliano Raffa, il presidente del Consorzio Roma Doc Rossella Macchia, con l’amministratore Delegato dell’Ipzs Michele Sciscioli. Una partecipazione corale che testimonia l’importanza strategica dell’iniziativa per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni laziali.

"Con il tricolore del Poligrafico dello Stato sulle fascette del Roma Doc promuoviamo il lavoro del Consorzio, garantiamo l’autenticità e la qualità certificata dei nostri prodotti e difendiamo il Made in Italy da frodi e imitazioni", ha commentato il ministro Lollobrigida. "L’agricoltura nel Lazio oggi è affiancata alla delega più importante, quella del bilancio: questo significa più risorse, più sviluppo e più prospettiva per l’intero comparto. Il Poligrafico dello Stato, garante dell'autenticità, ci aiuta a difendere un bene prezioso, vero punto di forza del nostro sistema agricolo, un settore che nel Lazio torna finalmente protagonista grazie a investimenti e a una visione strategica".