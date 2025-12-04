Do you want to access to this and other private contents?
Metro Italia al rialzo progetta nuovi investimenti
Chiusura 2024-2025 con fatturato +5,9% a 2,1 miliardi euro: nel 2025-2026 previsti investimenti nella logistica
L’anno fiscale 2024-2025 di Metro Italia, l’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca si è chiuso con un fatturato di 2,133 miliardi di euro, in rialzo del 5,9% rispetto all’anno precedente. Un risultato, sottolinea il comunicato ufficiale, trainato da tutti i canali di vendita in un anno caratterizzato da importanti investimenti a supporto della strategia multicanale e aggior...
EFA News - European Food Agency
