Copa Cogeca, soddisfazione per le nuove Tea ngt

L'UE raggiunge un consenso storico sulle soluzioni per l'agricoltura europea in tema di nuove tecniche genomiche. Lo sostiene il Copa e Cogeca che, in un comunicato, dichiara di accogliere "con favore lo storico accordo raggiunto tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo sulla regolamentazione delle nuove tecniche genomiche, le Ngt" (leggi notizia EFA News).

"Questo traguardo - prosegue la nota - conclude oltre un decennio di dibattiti e sostiene con fermezza l'approccio scientifico e proporzionato proposto dalla Commissione europea. Fondamentalmente, l'accordo conferma che le piante NGT 1, essendo indistinguibili dalle piante coltivate in modo convenzionale, saranno regolamentate allo stesso modo delle piante convenzionali".

"Questo regolamento - aggiunge il comunicato del Copa Cogeca - rappresenta l'unica iniziativa nell'ambito della strategia 'dal campo alla tavola' del Green Deal europeo che fornisce soluzioni concrete e pratiche per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, affrontando al contempo la questione della riduzione degli strumenti a disposizione degli agricoltori europei. Consentendo un accesso responsabile a metodi avanzati di coltivazione delle piante, la legislazione accelererà lo sviluppo di varietà vegetali migliorate. Per gli agricoltori, ciò significa avere accesso a colture più resistenti alla siccità, allo stress termico e ai parassiti emergenti che minacciano sempre più la produttività, la redditività delle aziende agricole e la stabilità dell'approvvigionamento in tutta l'UE.

"Questo accordo segna una svolta per l'agricoltura europea - dichiara Thor Gunnar Kofoed, presidente del gruppo di lavoro sulle sementi di Copa e Cogeca - Le NGT forniscono strumenti reali e tangibili per affrontare le sfide attuali e future in materia di clima, ambiente e sicurezza alimentare che l'Unione europea si trova ad affrontare. Esso risponde all'urgente necessità di trovare soluzioni che aiutino gli agricoltori ad adattarsi a condizioni in rapido mutamento. Siamo soddisfatti dell'esito dei negoziati, poiché il compromesso riflette fedelmente le posizioni sostenute da Copa e Cogeca".

Il Copa e il Cogeca, conclude la nota, "sottolineano l'importanza di esaminare attentamente l'attuazione del regolamento per garantire che raggiunga i suoi obiettivi senza creare oneri indebiti. Chiedono inoltre la rapida approvazione dell'accordo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, che sarà essenziale per un'attuazione tempestiva ed efficace del nuovo quadro normativo. Garantire chiarezza, prevedibilità e regole praticabili sarà fondamentale per il suo successo, soprattutto considerando che lo sviluppo di nuove varietà vegetali richiede dagli 8 ai 10 anni".