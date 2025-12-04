It does not receive public funding
Candy Factory acquisisce maggioranza di Italgum Caramelle

Gruppo prosegue nella strategia di aggregazione delle eccellenze italiane del settore dolciario

Il Gruppo Candy Factory - promosso nel 2022 da Fvs e Clessidra Capital Credit attraverso l’integrazione di due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario come Casa del Dolce e Liking, a cui nel 2024 si è aggiunta Akellas (produttrice delle caramelle Monk’s) - annuncia l’acquisizione della maggioranza di Italgum Caramelle S.r.l., storica azienda piemontese specializzata nella produzi...

