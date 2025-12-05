It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Hospitality. Emma Villas approva la fusione con Marche Holiday

Completamento dell'operazione previsto nei primi mesi del 2026

Emma Villas S.p.a., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate sul segmento Euronext Growth Milan, rende noto che il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Marche Holiday Villas S.r.l. (MHV). La fusione, il cui completamento è previsto nei primi mesi del 2026, si i...

