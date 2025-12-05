Eurozona, pil e occupazione in crescita

Nel terzo trimestre del 2025, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, il pil destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, il pil era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2025 il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro e dell'1,6% nell'UE, dopo un +1,6% nell'area dell'euro e un +1,7% nell'UE nel trimestre precedente.

Crescita del PIL per Stato membro



La Danimarca (+2,3%) ha registrato il maggiore aumento del pil rispetto al trimestre precedente, seguita dal Lussemburgo e dalla Svezia (entrambi +1,1%). Diminuzioni sono state osservate in Irlanda, Finlandia (entrambi -0,3%) e Romania (-0,2%).

Per quanto riguarda l'Italia il pil è aumentato dello 0,1% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'panno precedente.

Componenti del pil e contributi alla crescita



Nel terzo trimestre del 2025 le componenti del pil hanno registrato la seguente evoluzione:

la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'UE (dopo un +0,3% in entrambe le aree),

la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è aumentata dello 0,7% sia nell'area dell'euro che nell'UE (dopo rispettivamente +0,4% e +0,5%),

gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,9% nell'area dell'euro e dell'1,1% nell'UE (dopo rispettivamente -1,7% e -1,4%),

le esportazioni sono aumentate dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,9% nell'UE (dopo rispettivamente -0,4% e -0,1%),

le importazioni sono aumentate dell'1,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE (dopo rispettivamente -0,1% e +0,3%).

Il contributo alla crescita del pil si suddivide in questi segmenti:

la spesa per consumi finali delle famiglie è stata positiva sia per l'area dell'euro che per l'UE (+0,1% per entrambe),

la spesa pubblica finale è stata positiva sia per l'area dell'euro (+0,1%) che per l'UE (+0,2 %),

gli investimenti fissi lordi sono stati positivi sia per l'area dell'euro che per l'UE (+0,2% per entrambe),

le variazioni delle scorte sono state positive per l'area dell'euro (+0,1%) e trascurabili per l'UE

le esportazioni al netto delle importazioni sono state negative sia per l'area dell'euro (-0,2%) che per l'UE (-0,1%).

Crescita dell'occupazione nell'area dell'euro e nell'UE

Nel terzo trimestre del 2025 il numero di occupati è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025 l'occupazione era aumentata dello 0,1% in entrambe le zone.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel terzo trimestre del 2025 l'occupazione è aumentata dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE, dopo un +0,7% nell'area dell'euro e un +0,5% nell'UE nel secondo trimestre del 2025.

Nel terzo trimestre del 2025, le ore lavorate sono aumentate dello 0,4% sia nell'area dell'euro che nell'UE rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono aumentate dello 0,8% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE.

Crescita dell'occupazione negli Stati membri



Nel terzo trimestre del 2025, Croazia (+1,6%), Portogallo (+0,9%) e Spagna (+0,7%) hanno registrato la crescita più elevata dell'occupazione in termini di persone rispetto al trimestre precedente. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Romania (-1,2%), Austria e Finlandia (entrambi -0,3%).

Per quanto concerne l'Italia la crescita dell'occupazione si attesta al +0,1% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'panno precedente.

Livelli di occupazione nell'area dell'euro e nell'UE

Sulla base dei dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel terzo trimestre del 2025 fossero occupate nell'UE 220,6 milioni di persone, di cui 172,2 milioni nell'area dell'euro.

Evoluzione della produttività del lavoro nell'area dell'euro e nell'UE

La combinazione dei dati relativi al pil e all'occupazione consente di stimare la produttività del lavoro. Nel terzo trimestre del 2025, la produttività basata sulle persone è aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro e dell'1,1% nell'UE rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Sulla base delle ore lavorate, la produttività rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è aumentata dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,9% nell'UE.