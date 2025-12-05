Erba medica: fissato prezzo per campagna 2025/2026

Il Comitato Tecnico Economico Foraggero che opera in seno all'Accordo Interprofessionale per le Sementi Foraggere ha fissato a 480 €/q il prezzo di liquidazione del seme di erba medica certificato per prodotto pulito (cioè con calo di lavorazione 0%) per la campagna 2025/2026. La decisione è stata definita nell’incontro tenutosi ieri mattina a Bologna.

“Nel corso della riunione", ha dichiarato Alessandro Lualdi, presidente del Coams, il Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori Sementieri e Coordinatore del Comitato, "è emerso che le condizioni di mercato, che poco più di un mese fa avevano portato a rivedere al ribasso la precedente previsione di prezzo, sono rimaste sostanzialmente stabili. Per questo motivo il Comitato ha ritenuto opportuno confermare il prezzo del seme di erba medica per la campagna in corso, mantenendolo all’interno del range indicato”.

“Sotto il profilo produttivo, la campagna attuale si conferma complessa, con rese medie non soddisfacenti e pressioni provenienti dai mercati internazionali non indifferenti. L’Accordo interprofessionale, in essere da oltre dieci anni, ha rappresentato sicuramente un un supporto per gli operatori del settore nell’affrontare queste difficili congiunture", ha aggiunto Lualdi. "Per questo, nelle prossime settimane, sia la componente agricola sia quella industriale si attiveranno per garantire il rinnovo dell’Accordo, che giunge a scadenza con la campagna in corso, coinvolgendo anche altre strutture produttive della filiera, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’intesa e favorire nuove opportunità di crescita”, ha concluso Lualdi.