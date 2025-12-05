Ocado, 350 milioni di indennizzo da Kroger

La britannica Ocado, il supermercato online partecipato al 5% da Lingotto della famiglia Elkann-Agnelli, riceverà 350 milioni di dollari dal partner Kroger. Questo avviene dopo che il gruppo alimentare statunitense ha deciso di chiudere tre magazzini robotizzati e di abbandonare i progetti per un'altra struttura. L'indennizzo che verrà effettuato a gennaio 2026 riflette la perdita per Ocado dei futuri canoni di capacità per i siti interessati.

La notizia del ritiro di Kroger dagli investimenti nei magazzini automatizzati, i centri robotici di evasione degli ordini dei clienti (CFC) come vengono chiamati, divulgata a metà settembre ha portato a una sorta di terremoto in casa Ocado: il titolo, subito dopo la decisione è crollato del 13% in una sola seduta estendendo le perdite dell'ultimo anno al 18% (leggi notizia EFA News).



Questa colta, la novità che Kroger dovrà pagare 350 milioni di risarcimento a Ocado per la sua decisone, conforta il titolo che alla Borsa di Londra ha chiuso in rialzo dell 0,8% dopo aver guadagnato in giornata fino a +3,4% mentre: giornata positiva anche per Kroger che, a Wall Street, porta a casa quasi il 3% segno che il mercato apprezza comunque la decisione di prfendere le distanze dal supermercato hi-tech inglese.

Kroger ha affermato che i magazzini costruiti con Ocado a Frederick nel Maryland, Pleasant Prairie nel Wisconsin e Groveland in Florida chiuderanno a gennaio. Ocado ha dichiarato che Kroger ha deciso di non procedere con un magazzino pianificato a Charlotte, nella Carolina del Nord, la cui apertura era prevista per il 2026. Tuttavia, un altro sito a Phoenix, in Arizona, la cui apertura è prevista per il prossimo anno, verrà avviato e includerà la nuova tecnologia "AutoFreezer" di Ocado.

L'accordo iniziale tra Ocado e Kroger nel 2018 prevedeva l'individuazione di 20 siti statunitensi per la costruzione di magazzini robotizzati, rendendo il gruppo il partner più importante di Ocado. Tuttavia, finora, solo otto siti sono stati attivati, compresi i tre destinati alla chiusura.





