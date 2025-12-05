Do you want to access to this and other private contents?
Unilever, scissione fatta: Magnum debutta in borsa
Dall'8 dicembre quotazione ad Amsterdam, Londra e New York
Unilever, multinazionale britannica di beni di consumo, ha annunciato in un comunicato ufficiale che la "scissione dell'attività gelati" ora denominata The Magnum Ice Cream Company N.V. "sarà completata sabato 6 dicembre 2025". Come sottolinea il comunicato ufficiale di aggiornamento, l'ammissione delle azioni ordinarie di TMICC alla quotazione e alla negoziazione ad Amsterdam, Londra e New York, n...
