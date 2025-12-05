Do you want to access to this and other private contents?
Black Friday: ottimi risultati per tecnologia di consumo
Molto positive le performance di piccoli e grandi elettrodomestici, in particolare forni e lavastoviglie
È NielsenIQ a fornire una fotografia degli acquisti effettuati durante il Black Friday. Infatti, secondo i dati Digital Purchases – il più grande e-panel europeo con oltre 2 milioni di e-shopper, che monitora in tempo reale gli acquisti sui canali digitali – le vendite online in Italia hanno registrato un incremento del +3% a valore nella sola giornata di venerdì 28 novembre. L’analisi evidenzia una cres...
EFA News - European Food Agency
