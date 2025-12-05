La Settimana di EFA News

Onu: istituita Giornata della Dieta Mediterranea. Si è concluso il negoziato sul testo della risoluzione che istituisce, il 16 novembre, la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea. La risoluzione sarà ora sottoposta all’adozione formale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad annunciarlo è stato Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

Ue, raggiunto accordo su Ngt e pacchetto vino. Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo sulle norme che stabiliscono un quadro giuridico per le nuove tecniche genomiche (Ngt). Accordo raggiunto nel trilogo al Comagri anche per il pacchetto vino: tra le tante novità alcune riguardano etichette e dealcolati.

Macfrut 2026: i grandi della Gdo "special guest". I due principali player della Grande distribuzione italiana saranno a Macfrut 2026. Parliamo di Conad e Coop Italia che parteciperanno alla prossima edizione della fiera in programma al Rimini Expo Centre (21-23 aprile 2026). Nell’area Post-Harvest, identificheranno Macfrut come caposaldo per la Gdo nel comparto ortofrutticolo.

Tuttofood 2026: attesi oltre 100mila visitatori. Oltre 70 Paesi rappresentati, 80% espositori confermati a sei mesi dall’evento, di cui il 30% dall’estero. Sono questi alcuni numeri di Tuttofood Milano 2026, seconda edizione della manifestazione ridisegnata in chiave worldwide da Fiere di Parma, dall’11 al 14 maggio nel quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano. Sono attesi oltre 100 mila visitatori.

Agroalimentare italiano: settore trainante e leader in Europa. Un settore trainante per l’economia italiana, resiliente ai numerosi shock che si sono susseguiti nel decennio, e protagonista in Europa. È il quadro dell’agroalimentare italiano tracciato da Ismea nel suo Rapporto annuale, presentato a Roma alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Sanpellegrino. Feste: metà degli italiani desiderano "momenti senza distrazioni". Gli italiani desiderano "feste senza distrazioni": il 57% vorrebbe ridurre l’uso di smartphone e social, per viverle in maniera più piena e autentica. È questo quanto emerge dall'ultima indagine di Bibite Sanpellegrino secondo cui la casa si conferma il cuore della socialità per il 55% degli italiani.

Heineken, nuovo piano di strategia sostenibile. Negli ultimi cinque anni, la sostenibilità è diventata parte integrante dell'attività di Heineken. Lo conferma il nuovo piano "Brew a Better World", che garantisce un approccio a lungo termine del gruppo per fare business nel modo giusto, garantendo di essere pronti per il futuro sostenendo crescita e produttività.

NewPrinces-Carrefour Italia: è fatta. La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo di Carrefour Italia da parte di NewPrinces di Angelo Mastrolia. L'operazione riguarda la produzione e la fornitura di prodotti alimentari attraverso la distribuzione al dettaglio.

