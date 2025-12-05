Fao/2. Produzione cerealicola per la prima volta oltre 3 mld ton
Record scorte globali e un sensibile incremento dei flussi commerciali
La Fao ha pubblicato previsioni aggiornate per i mercati cerealicoli mondiali nel 2025. Grazie a raccolti di grano superiori alle aspettative, soprattutto in Argentina, si prevede che la produzione cerealicola mondiale supererà per la prima volta in assoluto i tre miliardi di tonnellate, con un aumento del 4,9% a 3,003 miliardi di tonnellate.
Si prevede, inoltre, che la produzione di cereali secondari e di riso aumenterà rispetto all'anno precedente, con la produzione mondiale di riso che dovrebbe crescere dell'1,6%, trainata da Bangladesh, Brasile, Cina, India e Indonesia.
Il nuovo Bollettino sull'Offerta e la Domanda di Cereali offre anche aggiornamenti preliminari sull'andamento della stagione invernale del grano in corso nell'emisfero settentrionale e sulle semine di cereali secondari nell'emisfero meridionale.
L'utilizzo mondiale di cereali nel 2025/26, secondo le previsioni, aumenterà del 2,1% rispetto all'anno precedente. Sulla base delle previsioni aggiornate, si prevede che le scorte globali di cereali aumenteranno del 6,5%, raggiungendo il livello record di 925,5 milioni di tonnellate, mentre le nuove previsioni per il commercio mondiale di cereali nel 2025/26 indicano un aumento del 3,3%, raggiungendo i 500,6 milioni di tonnellate.
EFA News - European Food Agency