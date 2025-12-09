In Ucraina crescono le importazioni di cioccolato dall'Italia

Continuano a crescere le importazioni ucraine di cioccolato e prodotti a base di cacao dall'Italia. Nei primi nove mesi del 2025 hanno raggiunto, infatti, 8,57 milioni di euro, con un aumento del 13,64% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'Italia mantiene la sua posizione di quinto fornitore, con una quota di mercato del 6,38%.

Tra gennaio e settembre 2025 l'Ucraina ha importato prodotti a base di cioccolato e cacao da tutti i paesi per un valore di 134,4 milioni di euro, con un aumento del 7,57% rispetto all'anno precedente. I principali fornitori rimangono la Polonia con 47,12 milioni di euro (35,06% di quota di mercato), seguita dai Paesi Bassi (13,15%), dalla Germania (11,10%) e dal Belgio (7,49%).

Quinta, come detto, è l'Italia in crescita costante, cosa che, sottolineano gli esperti, evidenzia il suo continuo appeal nel mercato dolciario ucraino, trainato dalla qualità e dalla preferenza dei consumatori per i prodotti di fabbricazione europea.