It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Avm lancia Gaia Growth per far crescere i settori "essenziali"

Fondo multi-comparto per investire su progetti imprenditoriali ad alto potenziale: agroalimentare in pole

AVM SGR S.p.A., Gestore EuVECA Società Benefit, annuncia il lancio di Gaia Growth, un fondo multi-comparto dedicato a catalizzare capitali verso progetti imprenditoriali ad alto potenziale trasformativo nei principali settori strategici per il futuro dell’Italia e dell’Europa.Il fondo si articola e si ispira a quattro pilastri strategici, allineati con gli obiettivi ESG e con le priorità delineate a liv...

Fc - 55948

EFA News - European Food Agency
Similar