Avm lancia Gaia Growth per far crescere i settori "essenziali"
Fondo multi-comparto per investire su progetti imprenditoriali ad alto potenziale: agroalimentare in pole
AVM SGR S.p.A., Gestore EuVECA Società Benefit, annuncia il lancio di Gaia Growth, un fondo multi-comparto dedicato a catalizzare capitali verso progetti imprenditoriali ad alto potenziale trasformativo nei principali settori strategici per il futuro dell’Italia e dell’Europa.Il fondo si articola e si ispira a quattro pilastri strategici, allineati con gli obiettivi ESG e con le priorità delineate a liv...
Fc - 55948
EFA News - European Food Agency
