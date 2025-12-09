Avm lancia Gaia Growth per far crescere i settori "essenziali"

AVM SGR S.p.A., Gestore EuVECA Società Benefit, annuncia il lancio di Gaia Growth, un fondo multi-comparto dedicato a catalizzare capitali verso progetti imprenditoriali ad alto potenziale trasformativo nei principali settori strategici per il futuro dell’Italia e dell’Europa.Il fondo si articola e si ispira a quattro pilastri strategici, allineati con gli obiettivi ESG e con le priorità delineate a liv...