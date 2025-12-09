Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Flower Burger cerca nuovi finanziamenti
La catena vegana si affida a Crowdfundme per consolidare il retail e sbarcare in horeca
Flower Burger, catena vegani con vari punti vendita i Europa, celebra i dieci anni dalla fondazione annunciando il lancio di una campagna di equity crowdfunding sul portale CrowdFundMe, quotato a Piazza Affari, finalizzata anche a preparare lo sbarco nella grande distribuzione con una linea di prodotti plant-based innovativi.La campagna, partita da pochi giorni, ha già raggiunto e superato l’obiettivo mi...
Fc - 55949
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency