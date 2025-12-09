Pesca sostenibile: UE e Isole Cook rinnovano partenariato

L'Unione europea e le Isole Cook hanno firmato un nuovo protocollo per rinnovare il loro accordo di partenariato per una pesca sostenibile per un periodo di sette anni (2025-2032). L'accordo garantisce alle navi dell'UE l'accesso alle acque delle Isole Cook, che ospitano alcuni degli stock di tonno più sani del mondo, per un totale di 40 giorni di pesca all'anno.

Il protocollo rinnovato fornirà 3,22 milioni di euro di sostegno finanziario dell'UE nell'arco di sette anni per rafforzare le capacità di gestione, controllo e sorveglianza della pesca sostenibile delle Isole Cook, nonché la sua economia blu.

Il partenariato sottolinea l'impegno comune di entrambe le parti a favore di una pesca sostenibile e dello sviluppo economico. In qualità di membri della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Wcpfc), l'UE e le Isole Cook mirano a bilanciare la protezione dell'ambiente con possibilità di pesca praticabili, garantendo la salute a lungo termine degli ecosistemi marini.

"I nostri accordi di partenariato hanno ottenuto il riconoscimento a livello mondiale come parametro di riferimento per la buona governance della pesca", ha dichiarato Costas Kadis, commissario per la Pesca e gli oceani. "L'Unione europea è lieta di continuare il suo proficuo partenariato nel settore della pesca con le Isole Cook nei prossimi sette anni. Con il rinnovo del protocollo di pesca, le navi dell'Unione europea potranno continuare a pescare in uno degli stock di tonno tropicale più sani. Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire, attraverso il nostro sostegno settoriale, allo sviluppo del settore della pesca e dell'economia blu delle Isole Cook".

Il nuovo protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 9 dicembre 2025, consentendo le attività di pesca dell'UE nelle acque delle Isole Cook. Entrerà formalmente in vigore una volta ratificata da entrambe le parti, con l'UE che richiede l'approvazione del Parlamento europeo.