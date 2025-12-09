It does not receive public funding
Un nuovo supermercato nella base Nato di Napoli

Uno store "Piccolo" inaugurato dal Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato

È stato inaugurato venerdì 5 dicembre il nuovo supermercato della catena Supermercati Piccolo all’interno della Base Nato di Lago Patria, in provincia di Napoli.A tagliare ufficialmente il nastro sono stati il Generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli e Michele Piccolo, fondatore e presidente di Supermercati Piccolo, nonchè Vide presid...

