Trentingrana dà gusto al Natale

Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini presenta il nuovo Cofanetto di Natale, un’edizione speciale pensata per valorizzare le stagionature e offrire al consumatore un’esperienza autentica, capace di racchiudere in un unico gesto la qualità e la tradizione del territorio.

Il cofanetto propone tre spicchi da 250 g di Trentingrana con stagionature di 14, 20 e 30 mesi: un viaggio nel gusto che celebra il tempo, la cura e il lavoro dei caseifici trentini. Ogni assaggio racconta una storia diversa, come le emozioni che il Natale porta con sé.

Più di un semplice prodotto, il Cofanetto di Natale è un simbolo di condivisione e autenticità e racconta il legame profondo con l’attesa e la magia del Natale: tre stagionature, tre sapori, tre racconti che permettono di scoprire le sfumature di un formaggio che da sempre rappresenta l’eccellenza cooperativa del Trentino.

Ideato per la distribuzione nel canale Gdo e specializzato, il cofanetto risponde alla crescente domanda di prodotti premium e di gifting alimentare legato alla tradizione e alla qualità. Il cofanetto ha un peso complessivo di 750g e rappresenta una proposta di gifting gastronomico elegante, genuina e fortemente identitaria.