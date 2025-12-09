La Regina di San Marzano va alla corte della yankee Campbell's

Campbell’s Company ha pubblicato oggi i risultati relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 2 novembre 2025. Il fatturato netto è diminuito del 3% a 2,7 miliardi di dollari e dell'1% su base organica. Il dato, tuttavia è superiore rispetto alle attese degli analisti che prevedevano un fatturato a 2,66 miliardi di dollari. Il calo non contrasta con i piani della società che ha comunque confermato, sempre oggi, l'acquisto del 49% dell'italiana La Regina, azienda di Scafati in provincia di Salerno dedicata alla produzione di pomodori in latta di qualità premium e sughi, con un investimento di 286 milioni di dollari.

Tornando alla trimestrale, l'utile lordo è sceso da 867 milioni di dollari a 792 milioni di dollari. Il margine di utile lordo è stato del 29,6% rispetto al 31,3%. L'utile lordo rettificato è sceso da 871 milioni di dollari a 801 milioni di dollari. Il margine di utile lordo rettificato è diminuito di 150 punti base al 29,9%, "principalmente a causa dell'inflazione dei costi e di altri costi della catena di approvvigionamento, dell'impatto lordo dei dazi doganali e del volume/mix sfavorevole, parzialmente compensati dai risparmi sui costi, dai miglioramenti della produttività della catena di approvvigionamento e dalla realizzazione di prezzi netti favorevoli".

L'utile prima degli interessi e delle imposte (ebit) è sceso a 336 milioni di dollari: l'ebit rettificato è diminuito dell'11% a 383 milioni di dollari. L'utile per azione (EPS) è sceso a 0,65 dollari, l'EPS rettificato è diminuito del 13% a 0,77 dollari.

Il flusso di cassa dalle operazioni è stato di 224 milioni di dollari; sono stati restituiti 144 milioni di dollari agli azionisti, inclusi 120 milioni di dollari in dividendi. Il flusso di cassa dalle operazioni a 224 milioni è inferiore rispetto a 225 milioni di dollari del trimestre dell'anno precedente. Il calo, spiega la nota, "è dovuto principalmente alla diminuzione degli utili in contanti, compensata in gran parte dalle variazioni del capitale circolante".

Sulla base dei risultati del primo trimestre, Campbell's conferma le previsioni per l'intero esercizio fiscale 2026 fornite il 3 settembre 2025 con vendite nette che saranno tra -1% e +1% e utile annuo rettificato per azione in discesa fino al 18% rispetto all'anno precedente, attestandosi tra 2,40 e 2,55 dollari, al di sotto della stima media degli analisti di 2,63 dollari (leggi notizia EFA News).

La società, inoltre, comunica oggi di avere stipulato accordi definitivi per acquisire una partecipazione del 49% in La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A. e La Regina Atlantica, LLC (insieme, La Regina), produttore privato di sughi per pasta a base di pomodoro Rao's, per un corrispettivo totale di 286 milioni di dollari da versare in due tranche.

Con sede a Scafati, in provincia di Salerno, La Regina è stata fondata nel 1972 ed è partner di Rao's dal 1993. La Regina gestisce anche uno stabilimento negli Stati Uniti, ad Alma, in Georgia. L'azienda produce sughi pronti a base di pomodoro, ottenuti dalla trasformazione di pelati di propria produzione con l’aggiunta di ingredienti freschi locali, processati secondo ricette e metodi tradizionali tramandati dalla famiglia Romano, di generazione in generazione.

L’azienda, che nasce come business a gestione familiare, è oggi "regina indiscussa" della categoria sughi pronti premium e super-premium, producendo ed esportando ogni anno milioni di vasetti in Stati Uniti e Canada sia per il marchio leader del settore che a marchio proprio.

L'operazione rafforza la partnership tra Campbell's e La Regina, garantendo il continuo impegno di Rao's a fornire prodotti di altissima qualità e accelerando al contempo l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. Campbell's prevede che l'operazione, la cui conclusione dovrebbe avvenire nella seconda metà dell'anno fiscale 2026, "non avrà alcun impatto sulla guidance confermata per l'utile per azione rettificato dell'anno fiscale 2026".

"I risultati del primo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative, riflettendo una maggiore efficienza operativa in un contesto dinamico - spiega l'amministratore delegato Mick Beekhuizen - I consumatori continuano a mostrare un comportamento d'acquisto consapevole, con una tendenza alla cucina casalinga che continua a favorire i nostri marchi nel portafoglio Meals & Beverages, che offrono qualità, praticità e valore. Inoltre, la nostra partnership ampliata con La Regina rafforza la nostra capacità di cogliere le opportunità di crescita di Rao's".