Emilia-Romagna: oltre 56 mln euro per l'agricoltura locale

La Regione Emilia-Romagna continua a rafforzare il proprio impegno a sostegno delle imprese e delle filiere agricole e agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura regionali mettendo a bilancio oltre 56 milioni di euro per il solo 2026, con l’obiettivo di accompagnare la crescita del comparto e renderlo più competitivo, innovativo e sostenibile. Le risorse puntano a digitalizzare i processi semp...