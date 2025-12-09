Do you want to access to this and other private contents?
Emilia-Romagna: oltre 56 mln euro per l'agricoltura locale
Sostegno del reddito delle imprese, dell'innovazione e delle eccellenze
La Regione Emilia-Romagna continua a rafforzare il proprio impegno a sostegno delle imprese e delle filiere agricole e agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura regionali mettendo a bilancio oltre 56 milioni di euro per il solo 2026, con l’obiettivo di accompagnare la crescita del comparto e renderlo più competitivo, innovativo e sostenibile. Le risorse puntano a digitalizzare i processi semp...
