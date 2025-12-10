Despar Nord vince l'Esg Transparency Award 2025

Despar Nord si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento internazionale “ESG Transparency Award” per il proprio Report Integrato 2024, dal titolo “Sostenibili per scelta”. Il premio è assegnato da EUPD Research, istituto tedesco che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali enti di ricerca, analisi e certificazione a livello nazionale e internazionale nell’ambito della sostenibilità.

Il Report Integrato 2024 di Despar Nord ha ottenuto un alto posizionamento nel ranking previsto dal modello di valutazione del premio. Tale posizionamento raccoglie le organizzazioni considerate all’avanguardia nella promozione della consapevolezza ambientale e sociale in ogni aspetto della loro attività — dalla governance ai dipendenti, dai prodotti e servizi al coinvolgimento degli stakeholder, incluse comunità locali e partner di filiera. Una conferma che posiziona Despar Nord tra le realtà pionieristiche in Europa nella trasparente comunicazione del valore generato nei campi ambientale, sociale e di governance.

L’“ESG Transparency Award” viene assegnato a livello europeo alle organizzazioni che hanno consolidato pratiche di sostenibilità all’interno della propria realtà e che rendicontano tali azioni in modo chiaro, strutturato e trasparente. Il modello di valutazione di EUPD Research si basa su criteri scientifici fondati sulle principali normative, sugli standard internazionali, sui quadri regolatori europei e su parametri di trasparenza riconosciuti a livello globale.

“Questa riconferma rappresenta un segnale importante: raccontare con trasparenza il nostro impegno in ambito ESG non è per noi un adempimento, ma parte integrante della nostra identità aziendale” – commenta Angelo Pigatto, Direttore Risorse Umane, Sostenibilità, Safety di Despar Nord. – “Il Report Integrato è lo strumento con cui rendiamo visibili investimenti, risultati e obiettivi che guidano il nostro modo di fare impresa, ponendo al centro persone, territori e responsabilità. Questo nuovo riconoscimento ci stimola a proseguire con coerenza e concretezza nel percorso verso la piena integrazione dei temi ESG nella strategia di lungo periodo.”

Questo riconoscimento testimonia il percorso pionieristico intrapreso da Despar Nord che, già a partire dal 2012, ha scelto di raccontare in modo oggettivo e trasparente il proprio impegno e la propria strategia di sostenibilità attraverso la redazione del Report Integrato.