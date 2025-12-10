Sardegna: Francesco Agus è il nuovo assessore all'agricoltura

Francesco Agus è il nuovo assessore all'Agricoltura della Regione Sardegna. Nato a Cagliari, 42 anni, laureato in Economia e finanza, Agus è il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. Prende il posto del dimissionario Gianfanco Satta.

"Oggi l’assessorato all’agricoltura è ancora più strategico di quanto lo fosse ieri – ha scritto Agus in un post su facebook subito dopo la nomina – perché viviamo in un momento in cui le comunità della nostra isola vedono a rischio la loro stessa sopravvivenza. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso 80mila abitanti. E come se venisse meno, ogni anno, un paese grande come Dorgali o come Sanluri. Le stime Istat dei prossimi dieci parlano di uno scenario ancora più nero, con un età media che a breve sarà la più alta tra le regioni d’Europa".

“L’intera struttura della Confederazione Produttori Agricoli della Sardegna rivolge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore regionale all’agricoltura Francesco Agus, rendendosi disponibile sin da ora ad avviare una collaborazione leale e un confronto costruttivo e costante sui principali dossier aperti per lo sviluppo del comparto agrosilvopastorale dell’Isola”. Lo afferma il presidente della Copagri Sardegna Giuseppe Patteri, sottolineando che “il nuovo mandato assessoriale si apre in una fase cruciale per l’agricoltura sarda, che richiede visione e tempestività”.

“Tra le numerose questioni di carattere strutturale da cui passa la crescita del settore figura certamente il rafforzamento delle filiere produttive agricole e zootecniche, così da garantire maggiore valore aggiunto ai territori e una più equa distribuzione del reddito, ma anche la sempre più decisa promozione di politiche a sostegno dei giovani, indispensabili per favorire il ricambio generazionale e contrastare lo spopolamento delle aree interne e rurali”, osserva il direttore della Copagri Sardegna Mario Putzolu.

“Allo stesso tempo, resta particolarmente avvertita la necessità di una profonda riforma delle agenzie agricole regionali, volta a una maggiore efficienza, semplificazione e prossimità reale ai bisogni delle imprese”, prosegue il direttore, rimarcando l’importanza di “rafforzare il ruolo di indirizzo e programmazione dell’Assessorato, chiamato a coordinare in modo chiaro e coerente le politiche per il settore”.

“In questa prospettiva - osservano Patteri e Putzolu - ribadiamo l’urgenza di dotare la Regione di una legge quadro di orientamento in agricoltura, capace di fornire una cornice strategica stabile e di lungo periodo entro la quale collocare interventi, misure e strumenti di sostegno alle imprese agricole e alle filiere; un’esigenza questa resa ancora più attuale alla luce delle sfide legate alla transizione ecologica, alla competitività dei mercati e alla tenuta socioeconomica delle comunità rurali”.

“Di notevole rilevanza, infine, è la piena e tempestiva attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale-CSR Sardegna 2023-2027, con particolare riferimento alle misure legate agli investimenti strutturali e al cosiddetto ‘pacchetto giovani’”, concludono il presidente e il direttore della Copagri Sardegna, spiegando che “tali risorse vanno programmate e spese in modo efficace, semplificando le procedure, garantendo tempi certi e assicurando che gli interventi rispondano alle reali esigenze del settore”.