Genoa Store con Velier

Il grande giorno è arrivato. Il nuovo Genoa Store nell’artistico Palazzo Serra, ai piedi della cosmopolita Piazza Banchi, nel cuore pulsante del centro storico di Genova, il più esteso d’Europa, ha aperto i battenti "con l’ambizione di diventare un polo di riferimento in città per residenti, tifoseria, visitatori, privati, sotto forma di un contenitore poliedrico di eventi e iniziative anche per le realtà del territorio e del tessuto sociale, del mondo imprenditoriale ed economico".

All'interno aprirà a breve anche il Bar & Bistrot di Velier, l'azienda genovese attiva nel campo dell’importazione e distribuzione di distillati e vini che è un fiore all’occhiello del made in Italy. Luca Gargano, presidente dell'azienda di famiglia ma, in questo caso, soprattutto tifosissimo del Genova, ha deciso di affrontare l'avventura di questo "luogo d'incontro" facendo società con il Genoa Cfc del presidente Dan Sucu.

Nei 200 metri quadri del nuovo locale, il primo targato Velier, su 850 metri complessivi del Genoa Store si incontrano due mondi "apparentemente lontani, che condividono sensibilità comuni: da una parte il Genoa, storicamente ancorato ai caruggi, antico come le pietre del porto, dall'altra Velier con i suoi viaggi, i sapori del mondo, la libertà di andare oltre".

Dislocato su tre piani, il Genoa Store nasce da una visione innovativa, sigillata da spazi condivisi e la partnership tra il club di calcio più antico in Italia e Velier Quattro passi nella storia per raccontare, nelle sfaccettature di un romanticismo non di facciata, un luogo iconico come Piazza Banchi nella narrazione di una Genova con la sua trasformazione nel tempo, a pochi metri dalla salsedine del mare, dal dedalo dei caruggi, da scorci che fotografano la tipicità della ‘Superba’ e la natura del mugugno dei genovesi.

Un luogo che richiama i moli dove i pionieri diedero i primi calci al pallone, la casa dove viveva il filantropo James Spensley nei bagliori dei padri fondatori, i personaggi poetici delle vite cantate da Fabrizio De André, i flussi dei turisti sulle tracce di una Genova bella da mozzare il fiato nell’incanto dei suoi giochi di luce.

E giochi di luce rientrano tra i dettagli tecnici che filtrano dalle sette vetrate di Palazzo Serra, tra ascensori a norma per persone con difficoltà, aree espositive per il merchandising e numerosi punti cassa, stanze modulabili sulle differenti esigenze di ospitalità, maxi-schermi per partite o presentazioni business, l’imponente scalinata interna, il laboratorio per personalizzare le maglie, la gradinata dove sorseggiare prelibatezze e utilizzare la rete wi-fi free, monitor che descrivono i prodotti e gli arredi funzionali a imprimere svariate configurazioni al layout interno, nell’ottica della clientela, dei momenti ricreativi, dei meeting aziendali.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo store insieme a un partner come Velier: c’è una sintonia totale per implementare strada facendo e in sinergia i progetti di sviluppo - afferma il presidente del Genoa Dan Șucu - Nella nostra visione abbiamo immaginato uno spazio aperto, ricreativo, per trascorrere momenti di svago e incentivare la socialità. Entriamo in punta di piedi nel contesto di un tessuto urbano ricco di opportunità e valori, di umanità e vitalità. Piazza Banchi è un simbolo della città come il Genoa Cricket and Football Club. Ringraziamo quanti hanno contribuito a realizzare questo sogno, a partire dal Civ Loggia di Banchi e diamo appuntamento a tutti per venirci a trovare”.

Anche il Patron di Velier, Luca Gargano, “è orgoglioso di partecipare alla nuova avventura di Piazza Banchi, nel cuore della città. Sia il Genoa che la Velier sono due realtà che, pur operando in ambiti molto diversi, hanno il comune obiettivo di unire le persone e farle stare bene”.

Fin dalla sua fondazione nel 1947, Velier si è sempre impegnata nella ricerca della massima qualità dei prodotti che importa e distribuisce in esclusiva per il mercato italiano. Leader mondiale nel settore dei rum grazie al lavoro di scoperta del presidente Luca Gargano, Velier è stata già nel 2003 antesignana nel lancio del movimento dei vini naturali, con il protocollo delle “Triple A”, produttori che siano anche “Agricoltori, Artigiani, Artisti”.

“Il Genoa e Velier - conclude Gargano - sono conosciute nel mondo, oltre che per il loro valore oggettivo, anche per la passione che attraversa tutta la loro storia ed entrambe possono contare su tanti tifosi genuinamente innamorati di questa attitudine. Da oggi questa passione e questi valori li troveremo espressi anche nel nuovo spazio di Piazza Banchi”.

