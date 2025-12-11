Do you want to access to this and other private contents?
Rigenerazione urbana. Dall'ex fabbrica Ceruti nasce un nuovo quartiere
A Bollate (MI) progetto sostenibile con opportunità commerciali e verde
Officine Mak, società controllata interamente dal Gruppo Consonni e specializzata nell'acquisto e riqualificazione di aree industriali dismesse costruendo nuovi spazi commerciali e abitativi, insieme al Comune di Bollate (Milano) hanno firmato la convenzione urbanistica per il progetto di rigenerazione urbana dell’ex complesso industriale Ceruti di Bollate, in provincia di Milano. Si tratta, sottolinea il...
Fc - 56011
EFA News - European Food Agency
