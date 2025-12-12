Lactalis si prepara al Natale con Galbani e tartufo

Lactalis UK & Ireland prepara il Natale lanciando il Brie cremoso spalmabile Président al tartufo. Il prodotto è stato pensato per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di formaggi di alta qualità durante le festività natalizie. Oltre al nuovo Brie spalmabile, Lactalis mette in evidenza il Galbani Dolcelatte come opzione chiave di formaggio blu per il periodo festivo, ampliando ulteriormente il suo portafoglio di formaggi premium.

Secondo le indicazioni della società, Il nuovo Brie spalmabile combina la cremosità caratteristica del Brie Président con il gusto raffinato del tartufo vero, posizionandosi come un'opzione versatile per taglieri di formaggi, antipasti e piatti gourmet.

Nel Regno Unito Lactalis, proprietaria dei marchi Président e Galbani, "riconosce che il Natale è il periodo di picco delle vendite di formaggi, con il brie e il camembert che si classificano costantemente tra le scelte preferite dai consumatori". In quest'ottica, la nuova aggiunta alla linea Président, secondo quanto afferma la società, "mira a rendere più piacevoli le feste e a migliorare le esperienze culinarie con il suo profilo aromatico ricco e intenso".

Il Brie cremoso spalmabile al tartufo è in linea con la strategia di Lactalis di sfruttare il crescente interesse dei consumatori per prodotti lattiero-caseari di alta qualità e dal gusto ricco durante le festività natalizie. Dati recenti indicano che il Brie Président ha registrato una crescita del 12,4% in valore e del 4% in volume nel dicembre 2024 rispetto all'anno precedente, mentre il Camembert Président ha registrato aumenti ancora più significativi, pari al 18,6% in valore e al 22% in volume.



"Il tartufo continua a crescere come tendenza gustativa festiva, in particolare perché i consumatori acquistano prodotti di qualità superiore durante il periodo natalizio - spiega Héloise Le Norcy-Trott, direttore marketing del gruppo Lactalis UK & Ireland - Il nostro nuovo Brie cremoso spalmabile al tartufo offre un'opzione lussuosa ma accessibile, perfetta per intrattenere gli ospiti, fare regali o aggiungere un tocco da ristorante alla cucina casalinga".