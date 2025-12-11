GrosMarket: 1,5 mln euro investimento per rinnovo Cash and Carry di Cernusco sul Naviglio

Prosegue il percorso di crescita di GrosMarket con un nuovo investimento in Lombardia: la riqualificazione completa del punto vendita di Cernusco sul Naviglio (MI). L’intervento, del valore di 1,5 milioni di euro, ha interessato sia gli spazi esterni sia l’area vendita, con l’obiettivo di offrire ai professionisti della ristorazione un ambiente più funzionale, accogliente e allineato agli standard più aggiornati del settore Ho.Re.Ca.

I lavori hanno coinvolto l’intera struttura, con interventi finalizzati a ottimizzare gli spazi e ampliare i servizi per la clientela professionale. Tra le principali novità: la nuova immagine interna ed esterna del punto vendita, l’installazione della nuova insegna GrosMarket e il rifacimento del piazzale d’ingresso, pensato per rendere più agevole l’accesso e migliorare l’esperienza complessiva dei clienti.

L’intervento su Cernusco segue il modello dei Cash and Carry di Dalmine e Bologna, già oggetto di un analogo restyling, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di ammodernamento della rete avviato dal Gruppo Sogegross, volto a consolidare un modello di ingrosso sempre più efficiente e orientato al servizio. Oltre al restyling estetico, i lavori hanno permesso di ottimizzare i reparti e ampliare le aree tecniche e di servizio, rendendo il punto vendita ancora più funzionale e rispondente alle esigenze dei clienti professionali. Il risultato è uno spazio rinnovato e operativo secondo un modello Full Service, che unisce assortimenti specializzati, consulenza e soluzioni digitali per supportare al meglio l’attività quotidiana dei professionisti dell’Ho.Re.Ca.

“Il restyling di Cernusco rappresenta un nuovo passo nello sviluppo della rete GrosMarket volta a rafforzare la presenza sul territorio e a elevare la qualità dei servizi per i professionisti Ho.Re.Ca.”, commenta Flavio Zago, direttore BU Canale Ingrosso del Gruppo Sogegross. “L’obiettivo è offrire punti vendita moderni, funzionali e orientati al servizio: spazi efficienti, assortimenti mirati e strumenti digitali pensati per semplificare il lavoro quotidiano dei nostri clienti con un focus specifico su ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, locali, hotel e tutto il mondo dei consumi alimentari fuori casa che rappresenta un mercato molto caratteristico del nostro paese e altrettanto rilevante per l'economia italiana. È sempre comunque utile ricordare che l’accesso ai nostri punti vendita è aperto anche a tutti i possessori di partita Iva, a prescindere dalla tipologia di attività”.