Massimo Zanetti Beverage Group: joint venture in Arabia Saudita

Tra le due sponde del Mediterraneo sta per nascere un nuovo colosso del caffè. Dalla partnership tra Massimo Zanetti Beverage Group e Raco Holding, azienda di spicco dell'hospitality e del foodservice in Arabia Saudita, prenderà vita BonArabia Ksa. Tramite una joint venture, Mzbg - attraverso la sua consociata Boncafé Middle East Llc - deterrà una partecipazione del 75%, operando in partnership con Raco Holding.

L’accordo, siglato con Rahim Pattarkadavan, presidente e amministratore delegato di Raco Holding, prevede un investimento iniziale congiunto e un piano industriale triennale per rafforzare la presenza di Segafredo nei canali Food Service e nei segmenti premium e specialty. In un mercato emergente e particolarmente redditizio per il caffè d'alta qualità, la nuova joint venture punta a raggiungere in tempi brevi ricavi pari a 20 milioni di dollari.

“La costituzione della joint venture", spiega Pierluigi Tosato, amministratore delegato di Mzbg, "rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento della nostra presenza in un mercato a crescita strutturale. La combinazione tra un partner locale solido come Raco Holding, un piano industriale chiaro e un posizionamento premium ci consentirà di scalare rapidamente e in modo efficiente, generando valore nel lungo periodo”.

La Joint Venture farà leva sulla rete commerciale di Raco Holding, su un portafoglio prodotti già apprezzato nella regione e su investimenti mirati in brand experience, formazione e supporto tecnico. Si punta ad accelerare l’esecuzione commerciale e cogliere le opportunità offerte dalla modernizzazione del Paese.