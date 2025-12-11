Formaggio croato-sloveno a pasta dura e grassa approvato come Igp

La Commissione Europea ha aggiunto "Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir", formaggio originario della Croazia e della Slovenia al suo elenco di indicazioni geografiche protette (Igp).

L'"Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir" è un formaggio a pasta dura e grassa ottenuto dalla coagulazione del latte di pecora crudo o pastorizzato mediante caglio, con separazione del siero di latte. Il sapore è salato e speziato, con una pronunciata nota profumata di latte di pecora e delle specie vegetali di cui le pecore si nutrono. I formaggi a lunga stagionatura si sciolgono in bocca quando vengono consumati e i sapori diventano più forti. Con un invecchiamento più lungo, il formaggio assume un sapore tipicamente piccante.

Può essere immesso sul mercato dopo almeno 60 giorni di maturazione, ma non oltre 12 mesi di maturazione. Il momento preferito per il consumo è nei primi 12 mesi di immissione sul mercato del formaggio.

Le caratteristiche specifiche e la qualità dell'"Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir" sono il risultato del modo semi-esteso di allevamento delle pecore, della composizione del latte della razza ovina autoctona istriana (Istarska ovca/Istrska pramenka) e della lunga tradizione e abilità nella produzione di formaggio di pecora.

Istarski ovčji sir, o Istrski ovčji sir, è prodotto nella regione istriana, che si estende sia in Croazia che in Slovenia. Questo formaggio riflette le influenze culturali e ambientali uniche della zona. In Croazia, il formaggio beneficia del clima mite submediterraneo lungo la costa, mentre la Slovenia contribuisce con i suoi terreni montuosi, influenzando le condizioni di pascolo per la pecora istriana nativa. La miscela di campi costieri della Croazia e terreni diversi della Slovenia dà al latte di pecora sapori ricchi, portando ad un formaggio che è aromatico e dura a lungo.