Meccanizzazione e passaggio generazionale: si fa il punto della situazione

Avrà luogo lunedì 15 dicembre il convegno nazionale "Agricoltura fra sostenibilità e innovazione: meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale", organizzato da Crédit Agricole Italia. L’importante appuntamento, in programma a partire dalle 11 presso la sede del Crédit Agricole Green Life di Parma, consentirà di fare il punto sullo scenario attuale del settore agricolo e sulla capacità di innovazione delle aziende italiane. Forte attenzione sarà riservata alle prospettive dei giovani in ambito agricolo, con il ricorso al ruolo dell’innovazione e dell'intelligenza artificiale.

Nel corso della mattinata si avvicenderanno gli interventi di esponenti di rilievo del comparto a livello nazionale come il professor Paolo De Castro, già ministro delle Politiche Agricole e presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Denis Pantini (Nomisma), Carlo Bisaglia (Crea), Sergio Marchi, direttore generale di Ismea, Marco Lupo, Capo Dipartimento del Ministero. Le conclusioni saranno affidate ad un videomessaggio del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre aprirà i lavori Vittorio Ratto, vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia.

Causa numero di posti limitati, gli interessati potranno iscriversi al form di adesione online presente all’indirizzo: www.credit-agricole.it/form-evento-agricoltura.