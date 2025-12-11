UE: approvata acquisizione Vermaat da parte di Compass

La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Vermaat (Paesi Bassi) da parte di Compass Group Plc (Regno Unito). L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi di ristorazione a contratto, ad esempio servizi di ristorazione in uffici o mense universitarie.

Secondo le conclusioni della Commissione, l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società.

In particolare, la Commissione ha constatato che, a seguito dell'operazione, le quote di mercato combinate delle parti rimarrebbero moderate e che l'entità risultante dalla concentrazione continuerebbe a subire pressioni concorrenziali da parte di diversi concorrenti, grandi e piccoli. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di riesame delle concentrazioni.