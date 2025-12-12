Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Commodities: tendenza ribassista per olio Evo
L'Italia è tra i Paesi che più risente del calo, dovuto anche alla prospettiva di un aumento produttivo
Nell’ultima settimana, in Saskatchewan, le quotazioni dei ceci Kabuli hanno registrato un calo del 10%. I prezzi risultano inferiori del 10% rispetto a inizio della campagna e del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Tra i principali fattori ribassisti, Areté segnala l’ampia disponibilità presso i principali produttori ed esportatori, unita a scorte di riporto in ricostruzione dalla scors...
lml - 56064
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency