UE: surplus commerciale agrifood a 36 mld euro

Nel 2024 l'Unione Europea ha prodotto 258 milioni di tonnellate di cereali, 162 milioni di tonnellate di latte crudo e 21 milioni di tonnellate di carne suina. Nello stesso anno, l'UE ha registrato un surplus commerciale di 36 miliardi di euro nei prodotti agricoli, ittici, alimentari e delle bevande. I prezzi UE di prodotti alimentari e bevande analcoliche sono aumentati del 2,3%, quelli delle bevande alcoliche del 2,7% e quelli dei servizi di ristorazione del 5,1% nel 2024.

Sono alcuni dei dati più significativi che emergono dall'edizione 2025 di "Cifre chiave sulla filiera alimentare europea", a cura di Eurostat. La pubblicazione raccoglie tutti i dati essenziali sulla filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria al consumo, presentati attraverso testo e visualizzazioni a colori.

La pubblicazione è organizzata in tre sezioni principali:

- Produzione: riguarda la forza lavoro agricola, la produzione e la performance economica dell'agricoltura e della pesca e la trasformazione di alimenti e bevande.

- Distribuzione: si concentra sul commercio internazionale, sui trasporti e sui canali all'ingrosso e al dettaglio.

- Consumo e ambiente: evidenzia cosa mangiamo e beviamo, i prezzi dei prodotti alimentari e l'impatto ambientale della filiera alimentare.

In allegato a questa EFA News il testo integrale della pubblicazione di Eurostat.