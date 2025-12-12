L'Ue va a oriente: riunione con Taiwan per commercio e investimenti

Oggi l'UE e Taiwan si sono riunite nell'ambito del loro dialogo sul commercio e gli investimenti (TID - Trade and Investment Dialogue) per discutere questioni bilaterali in materia di commercio e investimenti, nonché tendenze e sfide nel sistema commerciale globale, anche per quanto riguarda le catene del valore critiche e la sicurezza economica.

Durante il TID, l'UE e Taiwan hanno discusso delle loro relazioni commerciali e di investimento, degli ultimi sviluppi in materia di sicurezza economica e dei rispettivi approcci a tali questioni. Hanno, inoltre, scambiato opinioni sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori, esplorando modalità per rafforzare la cooperazione commerciale e di investimento in questo settore.

L'UE e Taiwan hanno convenuto sull'importanza di attuare efficacemente l'intesa raggiunta nel 2024 sugli investimenti nell'eolico offshore, sostenendo gli investimenti cruciali in questo settore. Hanno, inoltre, discusso altre questioni comuni, come l'eccesso di capacità produttiva mondiale di acciaio. Infine, l'UE ha ribadito le sue preoccupazioni di lunga data in materia di accesso al mercato delle esportazioni agroalimentari e la necessità di proseguire le discussioni tecniche su tali questioni.

"I legami tra le due parti sono solidi e l'UE rimane la principale fonte di Taiwan sia per gli stock che per i flussi di investimenti diretti esteri", sottolinea il comunicato ufficiale di Bruxelles. Anche gli investimenti taiwanesi hanno registrato un andamento positivo negli ultimi anni; gli investimenti di Taiwan nell'UE sono quasi triplicati tra il 2020 e il 2024, raggiungendo i 14 miliardi di euro nel giugno 2025.

L'UE e Taiwan hanno ribadito il loro impegno a proseguire gli scambi nel contesto del dialogo, anche attraverso ulteriori riunioni di esperti in settori di interesse reciproco, come la sicurezza economica: hanno ribadito il loro impegno a proseguire gli scambi nel contesto del dialogo, anche attraverso ulteriori riunioni di esperti in settori di interesse reciproco, quali la sicurezza economica, gli investimenti e l'accesso al mercato.

Taiwan è un importante partner commerciale dell'UE. Vanta un vivace settore high-tech e un'industria dei semiconduttori all'avanguardia a livello mondiale, fondamentale sia per la transizione verde che per quella digitale. Taiwan è il tredicesimo partner commerciale dell'UE, con un volume totale di scambi bilaterali di merci pari a 72 miliardi di euro, mentre l'UE è la terza destinazione delle esportazioni di Taiwan e la quinta fonte delle sue importazioni. L'UE è anche la principale fonte di investimenti diretti esteri di Taiwan, con investimenti pari a 2,9 miliardi di euro nel 2023, la maggior parte dei quali concentrati nel settore dell'eolico offshore.



