Discount: la guerra dei manager

La guerra senza quartiere tra i discount si combatte anche a colpi di manager, come dimostra l'annuncio del cambio al vertice in Aldi Italia. A decorrere dal 1° novembre 2026, Massimiliano Silvestri assumerà l'incarico di Country Managing Director. A riferirlo è una nota dell'azienda, che ha annunciato anche la terna dirigenziale per i dieci mesi di transizione: Peter Rieger (Head of Operations), Michael Postinghel (Head of Supply Chain and Real Estate) e Martin Shields (Head of Commercial).

Obiettivo degli avvicendamenti è quello di proseguire il percorso di crescita dell'insegna discount nel mercato italiano. Per l'occasione, l'azienda ha ribadito l'impegno a garantire qualità al miglior prezzo per le famiglie italiane su tutto il territorio.

A inizio novembre, Silvestri ha lasciato l'incarico di amministratore delegato di Lidl Italia (leggi notizia EFA News), dove ha lavorato per 24 anni, per il quale è stato rimpiazzato da Martin Brandenburger.

L'inserimento di Silvestri in Aldi Italia, dovrebbe rendere l'insegna più competitiva sul piano delle politiche di prezzo nei confronti dei competitor diretti, anche attraverso la valorizzazione del Made in Italy.