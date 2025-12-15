Pam Panorama, sindacati contro

Con un comunicato ufficiale Pam Panorama, la catena di supermercati che in questo periodo sta vivendo un momento delicato a causa delle polemiche sorte dopo i licenziamenti avvenuti nei giorni scorsi (leggi notizia EFA News) "desidera fornire un chiarimento in merito all’incontro svoltosi presso la Prefettura di Siena, relativo alla vertenza concernente il collaboratore Giomi". Fabio Giomi, lo ricordiamo, è uno dei dipendenti licenziati in tronco da Pam per non aver superato il cosiddetto "test del carrello".

"Nel corso del confronto l’azienda - spiega il comunicato di Pam - pur mantenendo ferme le proprie valutazioni in merito alla correttezza delle procedure adottate, ha accolto l’invito formulato dal Prefetto in un contesto di opera di mediazione, con l’obiettivo di ricondurre la vicenda all’interno di un ambito di confronto costruttivo ed istituzionale.

"In tale contesto - prosegue la nota - Pam Panorama ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla proposta formulata dal Prefetto, già oggetto di discussione e condivisa nell’incontro del 9 dicembre, di convertire il provvedimento di licenziamento in una misura di natura conservativa, individuata in una mera sospensione disciplinare".

"Questa apertura - prosegue la nota - che avrebbe consentito di salvaguardare il posto di lavoro del collaboratore, intendeva rappresentare un segnale concreto di responsabilità e di volontà conciliativa da parte dell’azienda. Con rammarico, si è dovuto constatare che le OOSS, le organizzazioni sindacali, hanno, invece, deciso di non aderire alla proposta del Prefetto, ragione per cui non è stato possibile giungere a una definizione condivisa della vicenda".

"Pam Panorama - prosegue la nota - auspica che, come già ribadito nel corso dell’incontro, possano aprirsi ulteriori occasioni di confronto secondo le modalità proprie di una costruttiva dialettica che tuteli l’integrità e il rispetto di tutti i collaboratori della Società".

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.