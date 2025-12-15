Agricoltura, la protesta del 18 dicembre

Il 18 dicembre 2025, oltre 10.000 agricoltori provenienti da tutta Europa si riuniranno a Bruxelles per una protesta destinata a essere storica. Sarà la prima volta che i rappresentanti di tutti i paesi dell'UE si riuniranno per chiedere un'azione urgente per il futuro dell'agricoltura dell'UE. Lo dice il comunicato ufficiale di Copa e Cogeca secondo cui "la protesta, organizzata da Copa e Cogeca, si svolge nel contesto di una situazione di stallo nella politica agricola europea, caratterizzata da proposte inaccettabili della PAC post-2027 prive di elementi comuni e di finanziamenti adeguati; politica commerciale perseguita dall’UE in netto svantaggio rispetto al settore agricolo europeo;necessità di semplificazione, migliori normative e certezza giuridica".

"Oltre 40 organizzazioni membri provenienti da 27 paesi europei hanno annunciato la loro presenza a questa marcia", sottolinea la nota.