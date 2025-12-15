Wise Equity investe sul pistacchio di Bronte

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e la famiglia Marullo, azionista di maggioranza di Marullo S.p.A., hanno firmato di un "accordo vincolante" per l’investimento di Wisequity VI nel capitale di Marullo finalizzato a "sostenerne la crescita e consolidarne la leadership". Marullo, sottolinea il comunicato ufficiale, è leader indipendente nella produzione di ingredienti, semilavorati, principalmente peri settori della gelateria e pasticceria, sia industriali che artigianali, e prodotti finiti a base di pistacchio, "con una consolidata presenza diretta nei principali mercati di approvvigionamento della materia prima".

L’azienda, aggiunge la nota, vanta un assetto operativo unico grazie al nuovo stabilimento produttivo con sede a Belpasso (Catania), inaugurato nell’estate 2024, che ha permesso di triplicare la capacità produttiva, mantenendo ancora un importante potenziale inespresso. "Il posizionamento distintivo della società si sostanzia nella capacità di garantire prodotti di altissima qualità ad una numerosa base clienti, composta anche da grandi gruppi industriali e GDO, sia italiani che esteri".

La società, con sede principale a Catania, un altro stabilimento produttivo secondario a Bronte (CT) e una filiale di approvvigionamento e prima lavorazione del pistacchio in Turchia, ha chiuso l’anno finanziario 2025 (settembre-agosto) con un fatturato di oltre 60 milioni di euro, più che raddoppiato negli ultimi due anni.

Secondo la nota, "la posizione di leadership di Marullo in un settore in forte espansione, l’ampio catalogo - che include anche prodotti finiti molto attrattivi, quali le creme spalmabili per la GDO - oltre alla vocazione all’export e alla solidità del suo management team, hanno portato Wise Equity a investire nel progetto".

L'operazione rappresenta il quinto investimento di Wisequity VI, il fondo lanciato da Wise Equity a maggio 2023, con una dotazione di 400 milioni di euro. L'operazione, prosegue la nota di Wise Equity, "prevede un significativo aumento di capitale, funzionale al rafforzamento della capacità di acquisto della materia prima, e l’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo Wisequity VI", con il reinvestimento significativo da parte della Famiglia Marullo e l’investimento dell’attuale amministratore delegato, Domenico Sciortino, che garantiranno la continuità gestionale della società.

“Accogliamo con grande piacere l’ingresso di Wise Equity nell’azienda di famiglia - sottolinea Biagio Marullo, presidente di Marullo - Fin da subito ne abbiamo molto apprezzato l’approccio industriale: pensiamo sia davvero il partner ideale per accompagnarci nello straordinario percorso di sviluppo e crescita che ci aspettiamo nei prossimi anni. Nel mercato dei prodotti di pistacchio, Marullo è ormai un punto di riferimento indiscusso, e siamo convinti che, insieme a Wise Equity e grazie al rafforzamento patrimoniale della società, traguarderemo successi ancora più entusiasmanti di quelli raggiunti finora”.

Aggiungono Davide Arrigoni, Principal di Wise Equity, e Edoardo Vaghi, Investment Manager, che hanno seguito l’operazione con il supporto del Senior Partner Luigi Vagnozzi: “siamo certi che l’azienda saprà continuare a cogliere i frutti di un mercato ricco e in forte espansione come quello dei prodotti di pistacchio, soprattutto grazie alla qualità delle sue persone, degli stabilimenti produttivi e del procurement network costruito nell’arco di decenni. L’investimento in Marullo riflette pienamente la filosofia di Wise Equity, che punta su società leader di specifiche nicchie, con un solido potenziale di crescita e un posizionamento internazionale. Crediamo fortemente nel progetto e siamo pronti a supportare la Famiglia Marullo e il management team per proseguire insieme nel piano di espansione della società”.