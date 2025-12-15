Premio Artusi a Gianola Nonino

Gianola Nonino è la vincitrice del Premio Artusi 2025. L'imprenditrice è una figura di spicco del settore della grappa e ha ricevuto ieri la consegna ufficiale del riconoscimento nel da parte della città di Forlimpopoli su proposta del Comitato Scientifico di Casa Artusi.

Questa la motivazione del Premio: “Per aver gestito con la sua famiglia, a larga prevalenza femminile, un’azienda dinamica e di successo che ha rovesciato la percezione della grappa, elevandola da umile acquavite del mondo contadino a raffinato distillato monovitigno, divenuto uno dei simboli dell’identità enogastronomica italiana; e per aver affiancato all’attività imprenditoriale un’opera di mecenatismo culturale d’alto profilo e di rilievo internazionale con l’istituzione del Premio Nonino, che quest’anno compie cinquant’anni”.

La consegna del Premio Artusi, riferisce una nota, rappresenta un momento centrale del calendario culturale della città e di Casa Artusi, che attraverso questo riconoscimento valorizza chi opera nel solco dei principi artusiani: cultura, qualità, responsabilità e dialogo tra tradizione e innovazione.