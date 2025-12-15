Confindustria Alberghi: "Bene decreto milleproroghe su polizze e fotovoltaico"

Confindustria Alberghi accoglie con favore l'impegno del ministro del Turismo Daniela Santanché, e del Governo, che con il decreto Milleproroghe intervengono su due fronti cruciali per la tenuta e la competitività delle imprese ricettive: le assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali e gli adempimenti legati all’installazione del fotovoltaico.

Il rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali – previsto per piccole e micro imprese, mentre per le medie resterà operativo dal 1° ottobre 2025 – consente a una parte significativa del comparto di avere un margine temporale utile per affrontare un mercato complesso, caratterizzato da costi elevati e condizioni molto variabili.

All’interno del Sistema Confindustria è già attiva un’iniziativa dedicata alle imprese associate, sviluppata proprio per offrire parametri di confronto omogenei e favorire il contenimento dei costi delle polizze. Si tratta di un supporto concreto che risponde alle esigenze di chiarezza del mercato e testimonia l’impegno della nostra Associazione nell’accompagnare le aziende in questa fase di transizione.

"Apprezziamo inoltre la proroga relativa alle procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici, che consente alle imprese di programmare correttamente gli investimenti, reperire le risorse necessarie e contribuire con continuità agli obiettivi di sostenibilità. Un ambito su cui Confindustria Alberghi è attiva da tempo, convinta che la transizione energetica debba poggiare su percorsi attuabili e tempi certi", si legge in una nota di Confindustria Alberghi.

"Come associazione che rappresenta le imprese del settore alberghiero, continueremo a collaborare con il ministero del Turismo affinché queste misure si traducano in un quadro più stabile, trasparente e competitivo per l’intero settore”, conclude la nota.