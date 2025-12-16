Igd vende Winmarkt Diana in Romania

IGD-Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a ha sottoscritto, tramite la controllata Win Magazin S.A., un contratto per la vendita a un investitore privato locale del centro commerciale “Winmarkt Diana”, situato a Tulcea in Romania, città di oltre 65.000 abitanti a circa 300 chilometri a est di Bucarest. Il centro, dominante nella propria catchment area, è completamente affittato e ospita 27 punti vendi...