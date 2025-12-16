Dea Capital-Invesco: partnership con Banque des Territoires

DeA Capital Real Estate, attraverso la sua piattaforma pan-europea, e Invesco Real Estate, la piattaforma globale di investimenti immobiliari di Invesco Ltd., annunciano l’ingresso di Banque des Territoires nel capitale della loro piattaforma di investimento con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del mercato dello student housing in Francia.

Questa partnership strategica risponde alla persistente carenza strutturale di alloggi studenteschi di elevata qualità, determinata dalla crescita della popolazione studentesca nei principali poli universitari. L’iniziativa mira a realizzare edifici sostenibili di classe A, conformi ai più elevati standard Esg, inclusa la certificazione NF Habitat Hqe al livello “Excellent”.

Le residenze sorgeranno in prossimità delle principali università e beneficeranno di un accesso immediato al trasporto pubblico, offrendo un’esperienza abitativa pensata su misura per le esigenze degli studenti, grazie a un design moderno e ad un’elevata eccellenza operativa. Camplus, uno dei principali operatori di student housing in Europa e leader del mercato italiano da oltre 20 anni, è stato nominato gestore del portafoglio attraverso un modello di contract management, garantendo standard di servizio di alto livello e di elevata soddisfazione per gli studenti.

La piattaforma di investimento ha già acquisito quattro siti in località chiave in Francia da sviluppatori leader nel settore, per un totale di circa 1000 posti letto. Gli investimenti sono localizzati in città universitarie di primo piano: Paris-Saclay, Cesson-Sévigné (Rennes), Bordeaux e Tolosa. Sono inoltre attualmente in fase di acquisizione tre ulteriori asset a Parigi e nella regione parigina, che aggiungeranno circa 800 posti letto al portafoglio.

L’impegno finanziario di Invesco, in qualità di azionista di maggioranza della partnership, è stato effettuato tramite Europe Fund III, il veicolo di investimento value-add di Invesco, già ben consolidato in Europa con quasi cinquanta investimenti in dieci Paesi e sette asset class.DeA Capital Real Estate rafforza inoltre la propria posizione di leadership nel settore Pbsa (Purpose Built Student Accommodation): si tratta infatti del sesto progetto in 18 mesi, a testimonianza di una pipeline di opportunità particolarmente solida in Europa, soprattutto in Francia e Spagna, mercati nei quali il Gruppo è già ben radicato. Guardando al futuro, DeA Capital Real Estate continua a esplorare attivamente nuove opportunità di crescita nel settore dello student housing in Francia e nel resto d’Europa, con l’obiettivo di creare valore sia per gli investitori sia per le comunità locali.

L’investimento di Banque des Territoires, nell’ambito del programma AGiLE, consentirà alla piattaforma di scalare efficacemente le proprie attività e di accelerare la creazione di un portafoglio di elevata qualità di asset Pbsa nelle principali città universitarie francesi.

“La partnership nello student housing in Francia con due investitori di rilievo come Banque des Territoires e Invesco, rappresenta un ulteriore notevole successo per la piattaforma pan-europea di DeA Capital Real Estate", ha commentato Emanuele Caniggia, Head of DeA Capital Real Estate & Chief Executive Officer DeA Capital Real Estate Sgr. "Questa collaborazione testimonia non solo la capacità di essere riconosciuti dal mercato ma vuol dire interpretare correttamente la domanda che proviene dalla società e di conseguenza proporre le soluzioni di investimento adeguate anche in asset class emergenti come lo è appunto lo student housing in Francia”.