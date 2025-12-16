It does not receive public funding
Mercosur/2. Uiv: accordo amplierà sbocchi commerciali

Frescobaldi: "Proseguire confronto diplomatico per arrivare a una conclusione"

“Per il settore vitivinicolo, l’accordo Ue-Mercosur rappresenta un passaggio di particolare interesse nel quadro delle necessarie garanzie a tutela dell’agricoltura europea. Pur prevedendo l’abbattimento dei dazi nell’arco di otto anni, l’intesa potrebbe contribuire ad ampliare gli sbocchi commerciali in un contesto in cui l’export italiano resta fortemente concentrato: oggi circa il 60% delle ven...

